Si è staccato l' iceberg più grande del mondo

Ultime Notizie dalla rete : staccato iceberg

Il più grandedel mondo si èda una piattaforma di ghiaccio in Antartide e sta galleggiando attraverso il Mare di Weddell. Lo rende noto l'Agenzia spaziale europea (Esa). L', chiamato A - 76,...A76 è grande come l'isola di Maiorca. E' stato individuato dai satelliti dell'Esa, che lo considera il più grande al mondo Ungrande quasi quanto il Molise si èdalla piattaforma glaciale di Ronne, nella parte occidentale dell'Antartide , e sta ora galleggiando nel mare di Weddell. Con i suoi 4.320 ...Il più grande iceberg del mondo si è staccato da una piattaforma di ghiaccio in Antartide e sta galleggiando attraverso il Mare di Weddell. Lo rende noto l'Agenzia spaziale europea ...A-76, così viene chiamato, è lungo circa 170 chilometri e largo 25 ed è leggermente più grande dell’isola spagnola di Maiorca. Il più grande iceberg registrato in precedenza è l'A-32A di circa 3.880 c ...