Rt nazionale a 0,78: tutta l'Italia in zona gialla (Di venerdì 21 maggio 2021) In Italia l'indice Rt scende ancora, a 0.78. La scorsa settimana era 0.86. E, come anticipa il ministro della Salute Speranza, significa che tutta l'Italia è in zona gialla. "Con il monitoraggio" Covid-19 "e le conseguenti ordinanze di oggi l'Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità", scrive Speranza su Facebook e la iunione della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su Covid-19, ancora in corso, conferma. Tutte le Regioni e Province autonome infatti "hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno ...

