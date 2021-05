Musetti-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Lione 2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzo Musetti ha ottenuto l’accesso alle semifinali dell’Atp 250 di Lione 2021 e sfiderà Stefanos Tsitsipas. L’azzurro ha sconfitto Aljaz Bedene ai quarti di finale, mentre il greco ha domato un Yoshihito Nishioka ispirato; Musetti ritroverà Tsitsipas dopo l’esperienza ad Acapulco, terminata con un successo in due set del talento ellenico. Match stimolante per il talentino carrarese, fautore di prestazioni convincenti durante la settimana francese, coronata da successi particolarmente rilevanti per il suo progresso tennistico. Lo scontro andrà in scena sabato 22 maggio, con orario attualmente da definire per via ufficiale. La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzoha ottenuto l’accesso alle semifinali dell’Atp 250 die sfiderà Stefanos. L’azzurro ha sconfitto Aljaz Bedene ai quarti di finale, mentre il greco ha domato un Yoshihito Nishioka ispirato;ritroveràdopo l’esperienza ad Acapulco, terminata con un successo in due set del talento ellenico. Match stimolante per il talentino carrarese, fautore di prestazioni convincenti durante la settimana francese, coronata da successi particolarmente rilevanti per il suo progresso tennistico. Lo scontro andrà in scena sabato 22 maggio, conattualmente da definire per via ufficiale. Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live ...

InteBNLdItalia : Lorenzo è in semifinale a Lione! ?? ?? #Musetti batte Bedene in 2 set e sfiderà il vincente tra Tsitsipas e Nishioka… - SuperTennisTv : ?? Terza semifinale in carriera per Lorenzo Musetti! A Lione batte Bedene e sfiderà in SF uno tra Tsitsipas e Nishi… - WeAreTennisITA : 'ANDIAMO?' Urla di gioia Lorenzo Musetti per aver battuto Bedene al termine di un altro grande match a Lione: Loren… - sportface2016 : #AtpLione 2021: come e quando seguire in diretta #Musetti-#Tsitsipas, semifinale del torneo francese - mary_mag76 : E sarà semifinale #2 tra i miei gioielli belli belli #Musetti #Tsitsipas ??? @OpenParcARA -