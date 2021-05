Immigrato si perde e arriva a Pietramelara, scatta la solidarietà tra i cittadini (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una storia di solidarietà umana che coinvolge un piccolo borgo del Casertano, Pietramelara, e un Immigrato del Gambia, Mohamed, quella raccontata su facebook, con tanto di foto, dal vicesindaco del paesino di poco meno di 5mila abitanti, Giovanni De Robbio. “Mohamed – scrive De Robbio – era diretto a Pescopagano, località del comune di Mondragone, ma nel corso del lungo tragitto si è perso e, camminando per un giorno intero, è arrivato a Pietramelara dove, privo di forze, si è sistemato su una delle panchine di via San Pasquale. Dopo essere stato notato da alcuni passanti è immediatamente scattata la catena di solidarietà. Mohamed ha infatti ricevuto abiti e cibo, sentendosi amato ed accolto dai cittadini pietramelaresi.Nel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una storia diumana che coinvolge un piccolo borgo del Casertano,, e undel Gambia, Mohamed, quella raccontata su facebook, con tanto di foto, dal vicesindaco del paesino di poco meno di 5mila abitanti, Giovanni De Robbio. “Mohamed – scrive De Robbio – era diretto a Pescopagano, località del comune di Mondragone, ma nel corso del lungo tragitto si è perso e, camminando per un giorno intero, èto adove, privo di forze, si è sistemato su una delle panchine di via San Pasquale. Dopo essere stato notato da alcuni passanti è immediatamenteta la catena di. Mohamed ha infatti ricevuto abiti e cibo, sentendosi amato ed accolto daipietramelaresi.Nel ...

