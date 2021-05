Epatite C, in Lombardia stanziati 13 mln euro per eradicarla. (Di venerdì 21 maggio 2021) “A livello nazionale sono stati stanziati 71 milioni e mezzo di euro con il decreto Milleproroghe, e successivamente con il decreto attuativo, per l’attività di screening spalmata su due anni (2021-2022). La Regione Lombardia potrà godere di uno stanziamento pari circa a 13 milioni di euro, di cui 5,5 milioni per l’anno in corso e con la prospettiva anche di allungare il passo fino al 2023”. Lo ha fatto sapere il dottor Alberto Chiesa, dirigente medico dell’azienda socio-sanitaria territoriale di Melegnano e della Martesana (Lombardia), in occasione del corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con Epatite C, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. Il corso, dal titolo ‘Diagnosi precoce e trattamento ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) “A livello nazionale sono stati71 milioni e mezzo dicon il decreto Milleproroghe, e successivamente con il decreto attuativo, per l’attività di screening spalmata su due anni (2021-2022). La Regionepotrà godere di uno stanziamento pari circa a 13 milioni di, di cui 5,5 milioni per l’anno in corso e con la prospettiva anche di allungare il passo fino al 2023”. Lo ha fatto sapere il dottor Alberto Chiesa, dirigente medico dell’azienda socio-sanitaria territoriale di Melegnano e della Martesana (), in occasione del corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti conC, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. Il corso, dal titolo ‘Diagnosi precoce e trattamento ...

advgiornalista : RT @AssoCare: 'A livello nazionale sono stati stanziati 71 milioni e mezzo di euro con il decreto Milleproroghe, e successivamente con il d… - AssoCare : 'A livello nazionale sono stati stanziati 71 milioni e mezzo di euro con il decreto Milleproroghe, e successivament… - RiccardoGatti : VIDEO | In Lombardia stanziati 13 milioni di euro per eradicare l'epatite C - - zazoomblog : Epatite C in Lombardia stanziati 13 mln euro per eradicarla - #Epatite #Lombardia #stanziati - zazoomblog : Epatite C in Lombardia stanziati 13 mln euro per eradicarla - #Epatite #Lombardia #stanziati -