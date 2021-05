ATP Lione 2021, risultati 21 maggio. Avanzano Tsitsipas e Musetti, interrotto l’ultimo match (Di venerdì 21 maggio 2021) La pioggia interrompe il programma dei quarti di finale oggi, venerdì 21 maggio, con il tabellone principale di singolare maschile del torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Lione, in Francia, che non vede completarsi l’ultimo incontro. Domani terminerà l’ultimo quarto di finale e poi si giocheranno le semifinali. Nella parte alta del tabellone il match sospeso è quello tra il britannico Cameron Norrie ed il lucky loser transalpino Arthur Rinderknech, con la pioggia che arriva a disturbare sul 6-3 3-6 1-0 dopo un’ora e 17 minuti, con il francese che domani servirà per riequilibrare il parziale decisivo. Chi vincerà domani nella prosecuzione sfiderà poi nel penultimo atto del torneo il russo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) La pioggia interrompe il programma dei quarti di finale oggi, venerdì 21, con il tabellone principale di singolare maschile del torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyondi tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Francia, che non vede completarsiincontro. Domani termineràquarto di finale e poi si giocheranno le semifinali. Nella parte alta del tabellone ilsospeso è quello tra il britannico Cameron Norrie ed il lucky loser transalpino Arthur Rinderknech, con la pioggia che arriva a disturbare sul 6-3 3-6 1-0 dopo un’ora e 17 minuti, con il francese che domani servirà per riequilibrare il parziale decisivo. Chi vincerà domani nella prosecuzione sfiderà poi nel penultimo atto del torneo il russo ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 LIONE, MUSETTI IN SEMIFINALE Battuto lo sloveno Bedene 6-3, 7-6 #SkySport #SkyTennis… - TiebreaktennisI : ATP Lione Musetti – Tsitsipas in TV: dove vederla e orario - livetennisit : ATP Lione e Ginevra: Il programma completo di Sabato 22 Maggio 2021. In campo Lorenzo Musetti e Simone Bolelli (in… - Fix_55 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 LIONE, MUSETTI IN SEMIFINALE Battuto lo sloveno Bedene 6-3, 7-6 #SkySport #SkyTennis #AtpLione #Muse… - sportface2016 : #AtpLione, il programma delle semifinali di sabato 22 maggio con #Musetti -