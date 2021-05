Appuntamenti macroeconomici del 21 maggio 2021

Advertising

newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 20 maggio 2021 - DividendProfit : Appuntamenti macroeconomici del 20 maggio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 19 maggio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 14 maggio 2021 - DividendProfit : Appuntamenti macroeconomici del 14 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti macroeconomici

Borsa Italiana

Venerdì 21/05/2021 01:30 Giappone : Prezzi consumo, annuale (preced. - 0,2%) 02:30 Giappone : PMI manifatturiero (preced. 53,6 punti) 08:00 Regno Unito : Vendite dettaglio, annuale (atteso 36,8%; ...Glidi oggi: negli USA alle 16:00 indice anticipatore (Conference Board).Piazza Affari positiva in avvio. *Il FTSE MIB segna +0,4%, il FTSE Italia All-Share +0,4%, il FTSE Italia Mid Cap +0,4%, il FTSE Italia STAR +0,5%. BTP e spread in lieve peggioramento.* Il rendimento .... *Il FTSE MIB segna +0,1%, il FTSE Italia All-Share +0,1%, il FTSE Italia Mid Cap +0,3%, il FTSE Italia STAR +0,4%. BTP e spread in peggioramento.* Il rendimento del decennale segna 1,09% (chiusura p ...