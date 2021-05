Uomini e Donne: la scelta di Giacomo Czerny (Di giovedì 20 maggio 2021) Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta: il tronista ieri ha terminato il percorso nel dating show, ecco su chi è caduta la sua scelta. A Uomini e Donne è il momento della scelta per Giacomo Czerny: la puntata è stata registrata e, grazie alle anticipazioni, siamo in grado di dirvi con quale delle corteggiatrici il tronista ha deciso di uscire dal dating show. Uomini e Donne volge al termine, in vista dell'ultima puntata, prevista per per il prossimo 28 maggio, è arrivato il momento della scelta anche per Giacomo Czerny, 25 anni originario di Sarzana in provincia di La Spezia. Sul parterre per lui sono rimaste due corteggiatrici Carolina Ronca e Martina ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021)ha fatto la sua: il tronista ieri ha terminato il percorso nel dating show, ecco su chi è caduta la sua. Aè il momento dellaper: la puntata è stata registrata e, grazie alle anticipazioni, siamo in grado di dirvi con quale delle corteggiatrici il tronista ha deciso di uscire dal dating show.volge al termine, in vista dell'ultima puntata, prevista per per il prossimo 28 maggio, è arrivato il momento dellaanche per, 25 anni originario di Sarzana in provincia di La Spezia. Sul parterre per lui sono rimaste due corteggiatrici Carolina Ronca e Martina ...

