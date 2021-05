Traffico Roma del 20-05-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Gianfranco Bellomorallentato in via Anagni per un incidente avvenuto in via Tor de Schiavi altro incidente che sta provocando code lo troviamo via Cristoforo Colombo all’altezza dello svincolo per LaFiumicino in e direzione Eur sempre per incidente si sta incolonnati sulla tangenziale est e tra via Nomentana e via della Foce dell’aniene in direzione Stadio Olimpico in zona stazione Termini si sta in coda per incidente in via Volturno altezza di via Solferino temporaneamente chiusa alvia Marsala per chi proviene da via Volturnorallentato sulla via Cassia per le Grande Raccordo Anulare e via dei Due Ponti nelle due direzioni intanto proseguono i lavori di potatura su Corso Trieste con a divieto di transito in fascia ...