Software per una dieta smart (Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiama Virtuous, e la potremmo definire lingua virtuale: si tratta di un potente Software intelligente capace di fare previsioni e di analizzare il gusto degli alimenti. Sviluppato da un progetto europeo coordinato dal Politecnico di Torino, è in grado di predire le proprietà organolettiche di un cibo, come il sapore, l’odore e l’aspetto, partendo soltanto dalla chimica dei suoi componenti. UN Software PER CAPIRE IL GUSTI Qualcuno potrebbe storcere il naso: come può un Software capire il gusto? E’ sempre risultato molto complesso infatti trovare un collegamento diretto tra la chimica e le sensazioni evocate da un piatto. Sensazioni che cambiano da persona a persona. Tuttavia da sempre il gusto ha guidato l’uomo, aiutandolo a capire di cosa nutrirsi e a distinguere gli alimenti salutari da quelli nocivi: un processo che può ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiama Virtuous, e la potremmo definire lingua virtuale: si tratta di un potenteintelligente capace di fare previsioni e di analizzare il gusto degli alimenti. Sviluppato da un progetto europeo coordinato dal Politecnico di Torino, è in grado di predire le proprietà organolettiche di un cibo, come il sapore, l’odore e l’aspetto, partendo soltanto dalla chimica dei suoi componenti. UNPER CAPIRE IL GUSTI Qualcuno potrebbe storcere il naso: come può uncapire il gusto? E’ sempre risultato molto complesso infatti trovare un collegamento diretto tra la chimica e le sensazioni evocate da un piatto. Sensazioni che cambiano da persona a persona. Tuttavia da sempre il gusto ha guidato l’uomo, aiutandolo a capire di cosa nutrirsi e a distinguere gli alimenti salutari da quelli nocivi: un processo che può ...

Advertising

franzrusso : Fulvio Fabiani di @Accentureitalia pone il tema della gestione dei dati, dei #databse, ma anche dello sviluppo di s… - wireditalia : Accordo tra il gruppo automobilistico di cui fa parte Fiat Chrysler e il fornitore della Apple per realizzare softw… - AmePhenix : #Spotify: novità per l’accessibilità, concerti virtuali, e musica HiFi in arrivo - GiorgioPStream : Apple svela alcune novità software per iPhone, iPad e Apple Watch - - _maiognese : Una cosa che mi manda AI PAZZI è non saper usare i software per fare quello che ho in mente io giuro che urlo e lan… -