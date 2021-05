Scoperta vulnerabilità Smartphone Android: Google avvisa i produttori (Di giovedì 20 maggio 2021) Quattro vulnerabilità permettono il controllo totale degli Smartphone Android. Google avvisa: “Qualcuno le sta sfruttando” Google ha avvisato ieri tutti i produttori di Smartphone Android che ha identificato e chiuso quattro pericolose vulnerabilità che qualcuno sta attivamente sfruttando. Le falle zero day erano note da qualche settimana, e Google le aveva già inserite nel bollettino di sicurezza mensile relativo al mese di maggio insieme ad altre 50 vulnerabilità. Ieri Google ha aggiornato il bollettino, specificando che purtroppo quattro di quelle vulnerabilità sono attualmente sfruttate da qualcuno per accedere ai ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Quattropermettono il controllo totale degli: “Qualcuno le sta sfruttando”hato ieri tutti idiche ha identificato e chiuso quattro pericoloseche qualcuno sta attivamente sfruttando. Le falle zero day erano note da qualche settimana, ele aveva già inserite nel bollettino di sicurezza mensile relativo al mese di maggio insieme ad altre 50. Ieriha aggiornato il bollettino, specificando che purtroppo quattro di quellesono attualmente sfruttate da qualcuno per accedere ai ...

Quattro vulnerabilità permettono il controllo totale degli smartphone Android. Google avvisa: 'Qualcuno le sta sfruttando' ... l'aggiornamento di sicurezza di Google che chiude queste vulnerabilità arriverà sugli smartphone ... La scoperta di falle di questo tipo deve portare ad un tempo di reazione di pochi giorni, con una ...

