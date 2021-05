Returnal i dettagli della patch 1 3 7 | tanti bug e problemi risolti ma niente salvataggi

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 20 maggio 2021) L'ultimo aggiornamento perè disponibile e risolve un notevole numero di fastidiosi bug che potrebbero interrompere temporaneamente il progresso o provocare arresti anomali. In particolare, sembra che Housemarque si sia davvero concentrato su alcune questioni legate agli scout deceduti. Larisolve un problema con gli scout deceduti che non apparivano così spesso come previsto, ma interviene anche a correggere bug audio e un piccolo numero diche bloccavano i giocatori in determinate stanze. Leggi altro...