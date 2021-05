Raggiunta l'intesa: tregua a Gaza dalle 2 di notte (Di giovedì 20 maggio 2021) La tregua è stata concordata dopo che il gabinetto di sicurezza israeliano aveva votato all'unanimità per la cessazione di ogni violenza a Gaza Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) Laè stata concordata dopo che il gabinetto di sicurezza israeliano aveva votato all'unanimità per la cessazione di ogni violenza a Gaza

Advertising

fisco24_info : Sì al green pass Ue:?ecco cosa serve per viaggiare in Europa: In base all’intesa raggiunta tra Parlamento, Commissi… - FarodiRoma : Il certificato UE per gli spostamenti, raggiunta l’intesa a livello europeo. Il pass potrà essere utilizzato utiliz… - violagiannoli : RT @snavajournalist: Intesa raggiunta tra #Europarlamento e Stati #UE su #passaportovaccinale Compromesso su costo tamponi e quarantene. Ve… - snavajournalist : Intesa raggiunta tra #Europarlamento e Stati #UE su #passaportovaccinale Compromesso su costo tamponi e quarantene.… - cnanazionale : Rinnovato il Ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizione. Patrizio Ricci, CNA Fita: “L’intesa raggiunta consente a… -