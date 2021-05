Nei primi 2 mesi del 2021 assunzioni in netto calo (Di giovedì 20 maggio 2021) Nei primi due mesi del 2021 le assunzioni da parte dei datori di lavoro privati sono state complessivamente 835.000. Lo rende noto l’Inps. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) Neiduedelleda parte dei datori di lavoro privati sono state complessivamente 835.000. Lo rende noto l’Inps. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

FBiasin : Da lunedì l'#Italia avrà 4 tennisti nei primi 30 della classifica Atp: #Berrettini #Sinner #Fognini #Sonego Commento tecnico: ???????????????? - fattoquotidiano : I manager di Autostrade per l’Italia avranno stipendi più alti, pazienza se nei primi tre mesi dell’anno l’utile si… - zazoomblog : Nei primi 2 mesi del 2021 assunzioni in netto calo - #primi #assunzioni #netto - rosamara1604 : RT @Italpress: Nei primi 2 mesi del 2021 assunzioni in netto calo - 0nLyF0rtheBrav3 : @91VMEDICINE Comunque parlo da ziam, ci avete augurato di tutto nei commenti. Siete i primi a dire “ ognuno ha la p… -