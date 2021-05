Mancini ricorda: «Litigata con Bergomi? Fu colpa di Boskov…» (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli ex calciatori della Sampdoria raccontano lo Scudetto del ’91 a margine della presentazione del libro La Bella Stagione. Le parole di Roberto Mancini Gli ex calciatori della Sampdoria raccontano lo Scudetto del 1991 a margine della presentazione del libro La Bella Stagione. Le parole di Roberto Mancini. «Eravamo giovani e volevamo vincere, qualche volta succedeva qualcosa tra di noi. Ma se dopo 30 anni siamo tutti qui, significa che l’amicizia va oltre tutto. Litigata con Bergomi? È stata una mossa tattica di Boskov, disse: “In dieci contro dieci Vialli segna”. Il nostro segreto è stato Mantovani. È stato Borea. È stato Boskov. E poi l’amore per la Sampdoria. Questi fattori ci hanno permesso di compiere quest’impresa. Non ci sono più valori? Sono cambiati i tempi. Ora ci sono più stranieri, i calciatori non giocano ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli ex calciatori della Sampdoria raccontano lo Scudetto del ’91 a margine della presentazione del libro La Bella Stagione. Le parole di RobertoGli ex calciatori della Sampdoria raccontano lo Scudetto del 1991 a margine della presentazione del libro La Bella Stagione. Le parole di Roberto. «Eravamo giovani e volevamo vincere, qualche volta succedeva qualcosa tra di noi. Ma se dopo 30 anni siamo tutti qui, significa che l’amicizia va oltre tutto.con? È stata una mossa tattica di Boskov, disse: “In dieci contro dieci Vialli segna”. Il nostro segreto è stato Mantovani. È stato Borea. È stato Boskov. E poi l’amore per la Sampdoria. Questi fattori ci hanno permesso di compiere quest’impresa. Non ci sono più valori? Sono cambiati i tempi. Ora ci sono più stranieri, i calciatori non giocano ...

