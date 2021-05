Isola dei Famosi | stravolta la finale del programma | quando sarà e dove sarà | le novità

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) Non smettono di arrivare news edalle Honduraslentamente si avvicina la finalissima di questa corrente edizione de L’deicondotta da Ilary Blasi, affiancata da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Un’edizione minata dagli improvvisi abbandoni e dai cambi di messa in onda che però sta volgendo al termine in cerca più che mai di successo alla luce di ascolti Auditel che tuttavia non hanno fatto emozionare troppo. Le ultimeriguardano proprio ladel reality,dei, in tempi di Covid cambia la modalità dellaLa ...