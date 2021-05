Giro d’Italia 2021, Egan Bernal: “Non aveva senso rischiare per inseguire Nibali” (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ stata una dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021 abbastanza tranquilla per Egan Bernal. Il colombiano in maglia rosa è rimasto sempre coperto in gruppo difeso dalla sua squadra. La Ineos Grenadiers ha gestito come meglio non si potrebbe la gara senza mai prendere rischi. “La classifica mi piace – ha dichiarato Bernal ai microfoni di RaiSport – Oggi non abbiamo perso secondi e sono in maglia di leader e va bene così. E’ stata una giornata difficile nella quale abbiamo consumato tante energie. Dobbiamo recuperare al massimo in vista dei prossimi giorni”. Bernal ha sottolineato quanto importante sia poter contare su una squadra di alto livello come la sua Ineos Grenadiers: “Abbiamo una squadra fortissima ed è un grande vantaggio. Non a caso abbiamo anche il campione ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ stata una dodicesima tappa delabbastanza tranquilla per. Il colombiano in maglia rosa è rimasto sempre coperto in gruppo difeso dalla sua squadra. La Ineos Grenadiers ha gestito come meglio non si potrebbe la gara senza mai prendere rischi. “La classifica mi piace – ha dichiaratoai microfoni di RaiSport – Oggi non abbiamo perso secondi e sono in maglia di leader e va bene così. E’ stata una giornata difficile nella quale abbiamo consumato tante energie. Dobbiamo recuperare al massimo in vista dei prossimi giorni”.ha sottolineato quanto importante sia poter contare su una squadra di alto livello come la sua Ineos Grenadiers: “Abbiamo una squadra fortissima ed è un grande vantaggio. Non a caso abbiamo anche il campione ...

