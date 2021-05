Esplosione in casa, ipotesi fuga gpl abitazione sottostante (Di giovedì 20 maggio 2021) Potrebbe essersi originata da un appartamento situato sotto a quello acquistato dalla coppia di Prato, la fuga di gpl che questa mattina ha provocato l'Esplosione di una villetta a Borgo di Dudda, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Potrebbe essersi originata da un appartamento situato sotto a quello acquistato dalla coppia di Prato, ladi gpl che questa mattina ha provocato l'di una villetta a Borgo di Dudda, nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incendio ed esplosione in una casa a Greve in Chianti, nel fiorentino. Due dispersi. L'esplosione ha provocato il c… - paulfrainer : RT @BreakingItalyNe: FIRENZE: Esplosione in una casa in località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti: Sale a 2 morti e 1 disperso… - francobus100 : Firenze: incendio ed esplosione in una casa, un morto ed un disperso - BreakingItalyNe : FIRENZE: Esplosione in una casa in località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti: Sale a 2 morti e 1 dispe… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Esplosione in casa, ipotesi fuga gpl abitazione sottostante Deflagrazione forse innescata da ac… -