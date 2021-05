Embracer Group | altre acquisizioni | 150 team nel mirino | trattative avanzate – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 20 maggio 2021)continua la sua impressionante espansione nell’industria videoludica mettendo neloltre 150di sviluppo e publisher..vuole evidentemente continuare la sua espansione nell’industria videoludica a ritmo molto sostenuto, considerando che dopo le varieemerse di recente si è messa in contatto con circa 150persu possibiliulteriori. L’informazione arriva dallo stesso CEO di, Lars Wingefors, dunque la prendiamo decisamente per vera: “Durante l’ultimo trimestre, terminato a marzo, abbiamo contattato più di 150 compagnie sulla possibilità di entrare a far parte del conglomerato, incluse alcune ...

Gearbox è stato acquistato da Embracer Group nel 2021 in un accordo che è stato valutato a $ 1,3 miliardi. 2K Games, che fa parte di Take - Two, ha pubblicamente sostenuto e chiarito che continuerà a ... Gearbox si è fusa con Embracer Group all'inizio di quest'anno , ma 2K ha affermato che la fusione non cambierà il suo rapporto con Gearbox. "La fusione non cambia il rapporto di 2K con Gearbox né il ...