È morto Kentar? Miura | il creatore di Berserk

(Di giovedì 20 maggio 2021) È accaduto lo scorso 6 maggio, ma la notizia è stato ripresa dai media giapponesi solo nelle scorse ore: il mangaka, divenuto celebre in quanto autore della saga di, èall’età di 54 anni a causa di una grave dissezione aortica. Nato nella prefettura di Chiba l’11 luglio 1966, inaugurò la sua passione per i fumetti a 10 anni, quando creò un’intera serie di 40 volumi intitolatanger per i suoi compagni di classe. Dopo alcune autopubblicazioni, nel 1982 iniziò a lavorare come assistente del noto disegnatore George Morikawa, autore di Hajime no Ippo, e affiancò agli studi universitari la realizzazione delle prime fortunate opere ufficiali. Fu però nel 1989 che il suo apprezzamento divenne universale: proprio in quell’anno, infatti, iniziarono le pubblicazioni di ...