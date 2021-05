Draghi: “Il Paese riapre grazie ai vaccini”. Poi gela Letta sulla tassa di successione: “È il momento di dare i soldi ai cittadini e non di prenderli” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il capo del governo: «Siamo fieri della sterzata data sulla classi di età nelle vaccinazioni». Sul fisco: «Questo non è momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli» Leggi su lastampa (Di giovedì 20 maggio 2021) Il capo del governo: «Siamo fieri della sterzata dataclassi di età nelle vaccinazioni». Sul fisco: «Questo non èdi prendere iaima di darli»

Advertising

lucianonobili : È assurdo pensare come fa il #PD di proporre una nuova tassa in un paese messo in ginocchio dalla pandemia. Altro c… - ItaliaViva : Sono mesi che c'è stato un cambio epocale nella storia del Paese. Siamo passati da una struttura che non funzionava… - AnnalisaChirico : La proposta di Enrico Letta volta a introdurre una tassa di successione, prontamente stroncata dal premier Mario Dr… - sardo1951 : RT @lucianonobili: È assurdo pensare come fa il #PD di proporre una nuova tassa in un paese messo in ginocchio dalla pandemia. Altro che ta… - Tino44588447 : RT @giuseppetp55: Mentre i grillini si stanno sciogliendo come neve al sole,le destre estremiste FdI e Lega pensano al loro interesse,non a… -