Sconti per gli iscritti a Opi Firenze-Pistoia sui corsi formativi della piattaforma Saepe (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le agevolazioni sono già attive grazie alla convenzione siglata dall’Ordine con Zadig Firenze, 18 maggio 2021 – Tutti gli iscritti a Opi Firenze-Pistoia possono accedere da subito a prezzi agevolati ai corsi presenti in piattaforma Saepe. Questo grazie alla convenzione, valida per un anno, siglata dall’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia con Zadig, titolare della piattaforma formativa. Nello specifico, Zadig garantisce uno sconto del 30% a tutti gli iscritti a Opi di Firenze-Pistoia per l’acquisto dei singoli corsi pubblicati sulla propria piattaforma ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le agevolazioni sono già attive grazie alla convenzione siglata dall’Ordine con Zadig, 18 maggio 2021 – Tutti glia Opipossono accedere da subito a prezzi agevolati aipresenti in. Questo grazie alla convenzione, valida per un anno, siglata dall’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche dicon Zadig, titolareformativa. Nello specifico, Zadig garantisce uno sconto del 30% a tutti glia Opi diper l’acquisto dei singolipubblicati sulla propria...

