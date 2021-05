MONCALIERI 1-27 giugno 2021 – Artisti in mostra alla Famija Moncalereisa

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L’Arte da sempre è stata il mezzo di comunicazione universale attraverso il linguaggio visivo che supera le barriere linguistiche. In questo momento storico c’è più che mai bisogno di nutrire l’anima di speranza attraverso la bellezza e i colori come parte integrante della vita.Questa è la ragione che le due Associazioni Culturali “Art & Art” di Chieri, e “L’Arte incontra…” di Nichelino, hanno unito i loroin questo progetto come simbolo della RINASCITA. Il pubblico potrà ammirare le opere di 2 scultori Giovanni Borgarello e Vincenzo Chiazza per tutta la durata espositiva dal 1 al 27insieme a i 16 pittori che esibiranno le proprie creazioni in una carrellata di minipersonali (quattroper settimana).Dal 1 al 6: Antonella Cerabona, Gina Mingolla, Silvia Perrone, Francesco ...