Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln progetto monitoraggio pazienti fragili (2) (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - Con l'arruolamento di 141 pazienti nel trial clinico, la sperimentazione ha dimostrato effetti positivi sia per la risposta proattiva da parte delle persone, sia per l'efficacia generale del piano riabilitativo, oltre che per il miglioramento di parametri di salute e qualità di vita. Il setting domiciliare ha garantito una maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane per i pazienti. Il progetto di ricerca ha portato allo sviluppo di una piattaforma multi-dominio, supportata da tecnologie innovative destinate a pazienti con patologie croniche di particolare rilevanza (neurodegenerative, tra cui il Parkinson, gravi cardiopatie e la broncopneumopatia cronica ostruttiva), per i quali a oggi non sono disponibili percorsi strutturati, integrati, continuativi, e soprattutto validati nella loro ...

