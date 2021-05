Il calamaro gigante

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Un antico detto marinaresco dice: chi è in mare naviga, chi è in terra giudica. Gli scrittori sono in mare. Navigano, talvolta annegano. Via da queste sponde, lontano sulle onde. Fabio Genovesi è uno scrittore di mare, uno scrittore marinaio, di fianco al mare ci è nato, sul e dal mare ha scritto sempre, essendo stanziale, da sempre a Forte dei Marmi. Anche quello su Pantani era un libro permeato dell’idea marina che ha della letteratura e che ha spiegato, in modo esplicito e fiabesco, in questo suo ultimo lavoro, , sulla cui quarta di copertina è scritto: del mare non sappiamo niente ma ci illudiamo del contrario. E’ vero. Ed è il punto della letteratura su cui scrittori e lettori s’incontrano e scontrano. E infatti questo è un libro sulla letteratura. E nasce da una rabbia che Genovesi spiega in molte pagine: l’urto che gli provoca il modo in cui sottovalutiamo le storie, ...