«Crudelia» | faccia a faccia con Emma Stone ed Emma Thompson

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il mito di Crudelia De Mon, nata Estella quando a Londra impazzava il punk, ha origini lontane. Eppure, nessuno, mai, ha pensato di ripercorrerle. Il nome di Crudelia De Mon, cui Glenn Close ha dato una prima (e indimenticabile) rappresentazione, ha evocato sempre l’immagine di una donna avvizzita che, avvolta nelle proprie nubi di fumo verdastro, sia ossessionata dalla pelliccia bicolore di piccoli dalmata. Chi sia stata prima, cosa abbia evocato in lei il male, non è stato detto. E, forse, non uno spettatore oltre Craig Gillespie se lo è mai chiesto.