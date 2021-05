ATP Ginevra 2021 | Fabio Fognini salvato dalla pioggia Domani servirà la rimonta contro Laslo Djere

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Non si è concluso oggi il match degli ottavi di finale del torneo Gonet Geneva Opendi tennis, che si gioca sulla terra battuta outdoor elvetica di, in Svizzera, con protagonista: l’indell’azzurro, interrotto due volte, è stato infatti definitivamente rinviato a. Laancora una volta ha stravolto i piani degli organizzatori, facendo sospendere definitivamente la giornata odierna della manifestazione, che è di categoria ATP 250: il ligure, testa di serie numero 6 del tabellone, è opposto al serbosarà costretto are nel terzo set. Lain realtà aveva fatto ...

Due sospensioni per pioggia impediscono a Fabio Fognini e Laslo Djere di concludere il loro incontro degli ottavi di finale del torneo di. Il match è stato sospeso una seconda volta con Djere avanti 6 - 3 6 - 7 2 - 0 30 - 0. Il serbo ha mancato due match point sul 6 - 5 del secondo set. La gara ? Fabio ha giocato un primo set ...... quest'ultimo numero 1 della classifica e vincitore di 6 titolinel 2021 con il fidato Nikola Mektic, tra cui gli Internazionali d'Italia. (agg. di Claudio Franceschini) SI COMINCIA AL...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 250 di Ginevra 2021, per quanto concerna la giornata di giovedì 20 maggio. In campo Fabio Fognini e Marco Cecchinato ...In questi due giorni un fattore ha accomunato Jannik Sinner e Marco Cecchinato: la pioggia. Nonostante siano in due tornei diversi, entrambi hanno visto le loro partite slittare fino a che non si opta ...