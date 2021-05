Allo studio test salivare portatile, risultato in mezz’ora (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un test portatile ed economico per diagnosticare Covid-19 dalla saliva, con velocità e accuratezza “paragonabile o superiore” a quella dei sistemi utilizzati oggi. L’esame, ancora sperimentale e descritto su ‘Nature Communications’, si chiama Spot e promette di rilevare “in meno di 30 minuti” anche solo “una particella virale in una goccia da 1 microlitro”. A sviluppare la metodica è stato un gruppo di scienziati guidati da Huimin Zhao, professore di ingegneria chimica e biomolecolare dell’università dell’Illinois di Urbana-Champaign. “Abbiamo sviluppato un saggio rapido, altamente sensibile e accurato, e un dispositivo portatile alimentato a batteria che può essere utilizzato ovunque e in qualsiasi momento”, spiega Zhao. Molti componenti del device possono essere stampati in 3D e i ricercatori stimano che il dispositivo, sebbene ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Uned economico per diagnosticare Covid-19 dalla saliva, con velocità e accuratezza “paragonabile o superiore” a quella dei sistemi utilizzati oggi. L’esame, ancora sperimentale e descritto su ‘Nature Communications’, si chiama Spot e promette di rilevare “in meno di 30 minuti” anche solo “una particella virale in una goccia da 1 microlitro”. A sviluppare la metodica è stato un gruppo di scienziati guidati da Huimin Zhao, professore di ingegneria chimica e biomolecolare dell’università dell’Illinois di Urbana-Champaign. “Abbiamo sviluppato un saggio rapido, altamente sensibile e accurato, e un dispositivoalimentato a batteria che può essere utilizzato ovunque e in qualsiasi momento”, spiega Zhao. Molti componenti del device possono essere stampati in 3D e i ricercatori stimano che il dispositivo, sebbene ...

