Vasco Rossi | il commovente addio al Maestro | difficile trattenere le lacrime

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Così, citando un passaggio de 'Le sacre sinfonie del tempo',, sul suo profilo Instragram, su cui posta anche una foto del cantautore siciliano, ricorda Franco Battiato. "Franco Battiato, ...Tra chi ha voluto lasciare un pensiero al Maestro c'èche ha affidato a Instagram il suo ultimo salute. 'Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo Con una idea: che siamo esseri ...... da cui, oggi che Franco Battiato se ne è andato, non possiamo non rubare, come Attilio Bertolucci con Baudelaire, due versi altrui: 'Tutto l'universo obbedisce all'amore / come puoi tenere nascost ...Mattarella si è detto "profondamente addolorato dalla prematura scomparsa" dell'artista. Da Vasco a Verdone, lo spettacolo piange il cantautore ...