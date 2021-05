Uomini e Donne, Riccardo caos: scena tagliata su Ida? Il web insorge (Di martedì 18 maggio 2021) Il pubblico accusa il programma di non aver mandato in onda il momento in cui il Guarnieri, secondo le anticipazioni, ha fatto una rivelazione scottante sulla Platano L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 18 maggio 2021) Il pubblico accusa il programma di non aver mandato in onda il momento in cui il Guarnieri, secondo le anticipazioni, ha fatto una rivelazione scottante sulla Platano L'articolo proviene da Gossip e Tv.

