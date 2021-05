Sostenibilità, formazione per le imprese alla Digital Academy di Cobat (Di martedì 18 maggio 2021) Conoscere le nuove sfide della economia circolare, imparare a fare un bilancio di Sostenibilità, capire come gestire al meglio i rifiuti in azienda, compresi quelli più problematici come le batterie al litio. Ma anche avere accesso ai corsi di aggiornamento su salute e sicurezza. Da oggi si può fare tutto su un’unica piattaforma, che permette di seguire le lezioni, dialogare con i docenti e gli altri discenti, verificare le nuove competenze apprese e ottenere subito un badge da condividere sui social. È la nuova Digital Academy di Cobat, che amplia ulteriormente l’offerta di Cobat Academy, dedicata alle imprese che puntano ad affrontare al meglio le sfide dello sviluppo sostenibile, attraverso tre linee di servizi: formazione (in presenza e in ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Conoscere le nuove sfide della economia circolare, imparare a fare un bilancio di, capire come gestire al meglio i rifiuti in azienda, compresi quelli più problematici come le batterie al litio. Ma anche avere accesso ai corsi di aggiornamento su salute e sicurezza. Da oggi si può fare tutto su un’unica piattaforma, che permette di seguire le lezioni, dialogare con i docenti e gli altri discenti, verificare le nuove competenze apprese e ottenere subito un badge da condividere sui social. È la nuovadi, che amplia ulteriormente l’offerta di, dedicata alleche puntano ad affrontare al meglio le sfide dello sviluppo sostenibile, attraverso tre linee di servizi:(in presenza e in ...

