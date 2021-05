Serie A Torino salvo | 0-0 in casa della Lazio Il Benevento in B

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - CB_Ignoranza : Il pareggio del Torino con la Lazio condanna il Benevento di Pippo Inzaghi alla Serie B. #Inzaghi #Benevento - SkySport : LAZIO-TORINO 0-0 Risultato finale ?? - RaiNews : Immobile sbaglia un rigore all'84' - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Lazio e Torino hanno pareggiato 0-0 nel recupero della 25/a giornata del campionato di serie A. Grazie al punto conquista… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Torino

LAZZARI 6,5 Il più motivato, fin da subito, corre sulla fascia come un forsennato rifornendo i compagni con unainfinita di palloni. Coglie anche il palo. AKPA AKPRO 5 Corre tanto, alla ricerca ...Ma le occasioni più clamorose che mettono in bilico la continuità delinA arrivano nel finale: prima un calcio di rigore per la Lazio concesso per un fallo di Nkoulou mette in crisi il ...18/05/2021 22:27: Serie A: Torino salvo, Benevento in B: 22.27 Serie A: Torino salvo, Benevento in B Pari 0-0 fra Lazio e Torino nel recupe- ro del 25° turno. Per i granata è sa ...Nel recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A, Lazio e Torino termina a reti inviolate. In virtù di questo punto i granata sono matematicamente salvi e il Benevento è retroces ...