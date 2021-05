LIVE Federer-Andujar 2-3, ATP Ginevra in DIRETTA: lo spagnolo conduce il primo set (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Se la cava Andujar al servizio che resta avanti nel primo set. 40-30 Andujar continua a martellare dal lato del diritto e scappa via quello di Federer nel tentativo di cambiare direzione. 30-30 Lunga la risposta del classe 1981. 15-30 Doppio fallo di Andujar. 15-15 In corridoio il lob di controbalzo di rovescio dell’elvetico sul punto non chiuso da Andujar. 0-15 Gran rovescio lungolinea vincente di Federer. 2-2 Prima esterna vincente di Federer. 40-30 Lo svizzero attacca la rete e prova la demi-volée di rovescio ma si ferma sul nastro dopo un ottimo smash dal centro del campo. 40-15 Risposta in rete dell’iberico. 30-15 Questa volta ottiene un altro vincente lo ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Se la cavaal servizio che resta avanti nelset. 40-30continua a martellare dal lato del diritto e scappa via quello dinel tentativo di cambiare direzione. 30-30 Lunga la risposta del classe 1981. 15-30 Doppio fallo di. 15-15 In corridoio il lob di controbalzo di rovescio dell’elvetico sul punto non chiuso da. 0-15 Gran rovescio lungolinea vincente di. 2-2 Prima esterna vincente di. 40-30 Lo svizzero attacca la rete e prova la demi-volée di rovescio ma si ferma sul nastro dopo un ottimo smash dal centro del campo. 40-15 Risposta in rete dell’iberico. 30-15 Questa volta ottiene un altro vincente lo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Federer-Andujar ATP Ginevra in DIRETTA: Cilic esce di scena! Tra poco in campo l’elvetico - #Federer-Andujar… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Ginevra 2021 - Roger Federer torna in campo in patria e fa il suo esordio sulla terra rossa cont… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Federer - #Andujar, 2° turno #AtpGinevra 2021 - LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: Dopo due anni di attesa, Roger #Federer torna in campo sulla terra rossa! ? Live alle 15:30 su #SuperTennisTV il suo m… - zazoomblog : LIVE Federer-Andujar ATP Ginevra in DIRETTA: in campo Cilic! A seguire il ritorno dell’elvetico - #Federer-Andujar… -