Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio sulla sua situazione | “Fa male! Non dico bugie”

(Di martedì 18 maggio 2021) Qualche giorno fa Stefano Coletti ha pubblicato delle foto insieme ad. Dopo le prime critiche il pilota ha fatto sapere che la sua frequentazione con la conduttrice è iniziata 2 mesi fa, quindi dopo il Grande Fratello Vip. Nonostante questo chiarimento l’ex gieffina è stata insultata dagli hater, che l’hanno accusata di aver mentito all’interno del reality. Oggi è stata propriore ilsuasentimentale. “Care amiche e amici, mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguite. Sono un personaggio pubblico, ma prima di tutto sono una donna e mamma di 41 anni separata, con tutte le sue fragilità che crede nell’amore e nella famiglia. Come tutte voi sono ...

silvia95643060 : RT @frasworld_1: ELISABETTA DISTRIBUTRICE DI PALI GREGORACI HA PARLATO! Amen #eligreg - pallanteceleste : RT @frasworld_1: ELISABETTA DISTRIBUTRICE DI PALI GREGORACI HA PARLATO! Amen #eligreg - JadeRico96 : @davideyws @Ginevra_Styles_ Pensa per te. Che te ne fotte di Elisabetta Gregoraci se non ti piace? - Frances41954054 : RT @frasworld_1: ELISABETTA DISTRIBUTRICE DI PALI GREGORACI HA PARLATO! Amen #eligreg - QuotidianPost : Elisabetta Gregoraci e la foto del nuovo fidanzato: poi cancella il post. Cosa c’era scritto?… -

La conduttrice ha deciso di parlare dopo ore di accuse e dubbi sul suo conto, esplose dopo le foto insieme al ...Stefano Coletti ritratta. In un lungo post pubblicato nelle sue IG Stories chiarisce: 'e io non stiamo insieme ' . Torna a parlare del suo rapporto con la showgirl 41enne. Il pilota 32enne, dopo aver cancellato le foto con lei pubblicate poco prima sul social, ...Stefano Coletti ritratta. In un lungo post pubblicato nelle sue IG Stories chiarisce: “Elisabetta Gregoraci e io non stiamo insieme”. Torna a parlare del suo rapporto con la showgirl 41enne. Il pilota ...Elisabetta Gregoraci è intervenuta sui social dopo le ultime dichiarazioni di Stefano Coletti: Mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguito come faccio sempre. Sono u ...