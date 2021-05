E Mediaset prende un’altra sberla in Francia (Di martedì 18 maggio 2021) Tf1 conquista M6 e batte Niel e Mediaset Il Sole 24 Ore, pagina 33, di Andrea Biondi. Il gruppo televisivo Tf1, controllato della conglomerata Bouygues, è in pole position per acquistare da Bertelsmann il controllo della transalpina M6. A quanto risulta al Sole 24 Ore l’offerta di Tf1 avrebbe battuto le altre due proposte vincolanti che erano arrivate la scorsa settimana sul tavolo dell’advisor Jp Morgan, cioè quelle dell’imprenditore Xavier Niel e quella del gruppo televisivo italiano Mediaset. Secondo indiscrezioni, infatti, negli ultimi giorni la rosa dei potenziali acquirenti si era ristretta a questi tre soggetti. Nei prossimi giorni dovrebbe essere quindi concessa un’esclusiva alla stessa Tf1 per concludere l’accordo. Secondo i rumors, il gruppo della galassia Bouygues rileverebbe il 30% della quota, mentre a Bertelsmann resterebbe la quota ... Leggi su tvzoom (Di martedì 18 maggio 2021) Tf1 conquista M6 e batte Niel eIl Sole 24 Ore, pagina 33, di Andrea Biondi. Il gruppo televisivo Tf1, controllato della conglomerata Bouygues, è in pole position per acquistare da Bertelsmann il controllo della transalpina M6. A quanto risulta al Sole 24 Ore l’offerta di Tf1 avrebbe battuto le altre due proposte vincolanti che erano arrivate la scorsa settimana sul tavolo dell’advisor Jp Morgan, cioè quelle dell’imprenditore Xavier Niel e quella del gruppo televisivo italiano. Secondo indiscrezioni, infatti, negli ultimi giorni la rosa dei potenziali acquirenti si era ristretta a questi tre soggetti. Nei prossimi giorni dovrebbe essere quindi concessa un’esclusiva alla stessa Tf1 per concludere l’accordo. Secondo i rumors, il gruppo della galassia Bouygues rileverebbe il 30% della quota, mentre a Bertelsmann resterebbe la quota ...

