Calciomercato Roma, incastri a centrocampo: chi fa spazio a Wijnaldum? (Di martedì 18 maggio 2021) Proposto al Direttore Sportivo della Roma Tiago Pinto il forte centrocampista del Liverpool Wijnaldum. Gli aggiornamenti La Roma vuole fare le cose in grande. E quindi servono grandi nomi. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport l’ultimo è quello di Georgino Wijnaldum che piace moltissimo a Mourinho ma ha un ostacolo non da poco, l’ingaggio. Il centrocampista olandese va in scadenza con il Liverpool che non ha ancora deciso se rinnovargli il contratto, ma è un giocatore d’altissimo profilo, non a caso in passato c’è anche stato l’interessamento dell’Inter. Un altro problema per la Roma è l’abbondanza a metà, un reparto in cui al momento ci sarebbero Villar, Cristante, Pellegrini (intoccabili) oltre a Veretout, Diawara (più indietro) e al giovane emergente Darboe. Bisognerebbe allora far ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Proposto al Direttore Sportivo dellaTiago Pinto il forte centrocampista del Liverpool. Gli aggiornamenti Lavuole fare le cose in grande. E quindi servono grandi nomi. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport l’ultimo è quello di Georginoche piace moltissimo a Mourinho ma ha un ostacolo non da poco, l’ingaggio. Il centrocampista olandese va in scadenza con il Liverpool che non ha ancora deciso se rinnovargli il contratto, ma è un giocatore d’altissimo profilo, non a caso in passato c’è anche stato l’interessamento dell’Inter. Un altro problema per laè l’abbondanza a metà, un reparto in cui al momento ci sarebbero Villar, Cristante, Pellegrini (intoccabili) oltre a Veretout, Diawara (più indietro) e al giovane emergente Darboe. Bisognerebbe allora far ...

