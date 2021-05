«Bibliothèques Bleues» | storie ad alta voce e libretti per imparare a leggere

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 18 maggio 2021) Cosa leggevano i bambini in Francia tra XVII e XIX secolo? A questa domanda hanno risposto Sophie Bernillon ed Elisa Marazzi, curatrici di, una graziosa mostra andata silenziosamente in scena durante il secondo confinamento presso il Centre de Conservation et Ressources (Ccr) di Marsiglia, antenna del Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem). Bernillon dirige dal 2012 l’insieme delle biblioteche del vivace e popolarissimo museo marsigliese e lavora all’incremento e alla valorizzazione di un fondo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.