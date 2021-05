Treno deragliato:13 indagati tra dirigenti e tecnici Trenord (Di lunedì 17 maggio 2021) Tredici informazioni di garanzia sono state notificate oggi ad altrettanti dirigenti e tecnici di Trenord, tra cui l'ad Marco Piuri, nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento di un Treno regionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Tredici informazioni di garanzia sono state notificate oggi ad altrettantidird, tra cui l'ad Marco Piuri, nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento di unregionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Treno deragliato Treno deragliato:13 indagati tra dirigenti e tecnici Trenord Tredici informazioni di garanzia sono state notificate oggi ad altrettanti dirigenti e tecnici di Trenord, tra cui l'ad Marco Piuri, nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento di un treno regionale che, il 19 agosto scorso, percorse alcuni chilometri senza guida per poi deragliare alla stazione di Carnate (Monza e Brianza). Le nuove iscrizioni nel registro degli indagati per ...

Treno con a bordo "materiali pericolosi deraglia in Iowa: evacuata una città Non sono stati riportati feriti a causa dell'incidente e i macchinisti e il personale di bordo sono al sicuro. Domenica pomeriggio un treno merci è deragliato e ha preso fuoco nella città di Sibley, nell'estremo nord - ovest dello stato americano dell'Iowa. Un'area del raggio di circa 8 chilometri è stata evacuata a causa delle ...

