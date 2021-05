Riace, pm chiede di condannare l’ex sindaco Mimmo Lucano a 7 anni e 11 mesi di reclusione (Di martedì 18 maggio 2021) l’ex sindaco di Riace Domenico “Mimmo” Lucano deve essere condannato a 7 anni e 11 mesi di reclusione. A chiederlo è stato il pm di Locri Michele Permunian. l’ex primo cittadino, nel processo "Xenia", è accusato di associazione a delinquere, abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel centro della Locride. Proprio per le politiche portate avanti sull’accoglienza e la gestione dei migranti, Lucano era diventato famoso in tutto il mondo. "La richiesta così alta è l'ennesima dimostrazione che Riace e il modello che avevamo ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 maggio 2021)diDomenico “deve essere condannato a 7e 11di. Arlo è stato il pm di Locri Michele Permunian.primo cittadino, nel processo "Xenia", è accusato di associazione a delinquere, abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel centro della Locride. Proprio per le politiche portate avanti sull’accoglienza e la gestione dei migranti,era diventato famoso in tutto il mondo. "La richiesta così alta è l'ennesima dimostrazione chee il modello che avevamo ...

