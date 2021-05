Non è L’Arena, Vittorio Sgarbi mostra la foto di una ragazza nuda: “Da un anno mi chiama e mi manda queste cose”. Massimo Giletti imbarazzato (Di lunedì 17 maggio 2021) Una foto con le natiche nude di una ragazza in diretta tv. È accaduto ieri sera durante Non è L’Arena di Massimo Giletti. L’ospite birichino è stato nientemeno che Vittorio Sgarbi che, durante uno slot del programma dove si parlava di sesso e morale ha rapidamente introdotto il fatto che gli è accaduto e in pochi secondi a girato lo smartphone a favore di camera mostrandolo al pubblico. “Da circa un anno ricevo telefonate da una ragazza. ‘Sono Corinna’, ‘Piacere, cosa vuoi?’, ‘Voglio conoscerti’. E mi manda foto come questa…”. La regia di Non è L’Arena non stacca, anzi indugia sullo smartphone così la foto ricevuta privatamente da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Unacon le natiche nude di unain diretta tv. È accaduto ieri sera durante Non èdi. L’ospite birichino è stato nientemeno cheche, durante uno slot del programma dove si parlava di sesso e morale ha rapidamente introdotto il fatto che gli è accaduto e in pochi secondi a girato lo smartphone a favore di camerandolo al pubblico. “Da circa unricevo telefonate da una. ‘Sono Corinna’, ‘Piacere, cosa vuoi?’, ‘Voglio conoscerti’. E micome questa…”. La regia di Non ènon stacca, anzi indugia sullo smartphone così laricevuta privatamente da ...

VittorioSgarbi : Questa sera sarò ospite a “Non è l’Arena” su La7. @nonelarena - La7tv : #nonelarena Caso Grillo, l'inviata di Non è l'Arena, Francesca Carrarini, ha provato a fare alcune domande a Beppe… - IlContiAndrea : #StefanoColetta “Onore per Rai1 trasmettere il tributo a #Morricone con #IlVolo dall'Arena di Verona. Interessante… - jenniesbadlands : Sono riuscita a registrarmi per l'arena di verona ma non ho ricevuto la email di riepilogo, a voi dopo quanto è arrivata? - infoitinterno : Non è l'Arena, il terribile sospetto di Luca Telese sul caso Ciro Grillo: 'Mezza erezione e cilecca? Sento puzza di… -