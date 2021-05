Nicola | “Contro la Lazio dipende tutto da noi Abbiamo dimostrato di meritare la salvezza”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 17 maggio 2021) Davide, tecnico del Torino, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfidalaall’Olimpico, gara in cui servirà un punto per blindare definitivamente la tanto agognata: “Ho detto ai miei giocatori che nelle ultime due partite siamo stati traditi da un eccesso di energia, da una voglia smisurata di raggiungere l’obbiettivo.ladobbiamo invece dosarci meglio:da noi. La squadra merita di centrare il suo traguardo, lo ha. La troppa ansia ci ha ostacolato ma ci sono i valori giusti per rimediare”. Il pari del Benevento vi concede un risultato in più…“Sì, ma noi stiamo lavorando su noi stessi: dobbiamo tornare a dimostrare i nostri punti di forza sul piano ...