In Austria tutti gli alunni in presenza: addio Dad. Tampone ogni 48 ore per gli studenti (Di lunedì 17 maggio 2021) L'Austria dice addio alla dad. Da oggi tutti gli alunni - anche gli studenti delle superiori - tornano a scuola. La frequentazione della didattica in presenza prevede però l'obbligo di Tampone non più vecchio di 48 ore, che in Austria alle elementari e alle medie vengono già effettuati da molte settimane direttamente in aula.

