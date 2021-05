Giornata contro l’omofobia, Mattarella: “Rifiuto assoluto di ogni forma di intolleranza” (Di lunedì 17 maggio 2021) Si celebra oggi 17 maggio in Italia e in oltre 130 paesi del mondo la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Eppure in 97 nazioni l’omosessualità è ancora un reato. La data rimanda al 17 maggio 1990, quando l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) cancellò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. E, per la prima volta, la definì “una variante naturale del comportamento umano”. Sebbene siano poi occorsi altri 4 anni perché la decisione divenisse operativa, con la successiva edizione del Dsm (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) approvato nel 1994. Le parole del capo dello Stato Dal Quirinale, nei giorni in cui è particolarmente rovente il dibattito sull’approvazione o meno del ddl Zan cotnro ‘omofobia, è intervenuto il presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 maggio 2021) Si celebra oggi 17 maggio in Italia e in oltre 130 paesi del mondo lainternazionale, la transfobia e la bifobia. Eppure in 97 nazioni l’omosessualità è ancora un reato. La data rimanda al 17 maggio 1990, quando l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) cancellò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. E, per la prima volta, la definì “una variante naturale del comportamento umano”. Sebbene siano poi occorsi altri 4 anni perché la decisione divenisse operativa, con la successiva edizione del Dsm (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) approvato nel 1994. Le parole del capo dello Stato Dal Quirinale, nei giorni in cui è particolarmente rovente il dibattito sull’approvazione o meno del ddl Zan cotnro ‘omofobia, è intervenuto il presidente della Repubblica, Sergio ...

