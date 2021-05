Epic Games, creatore di Unreal Engine, fa causa ai creatori di Nreal smart glass – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 17 maggio 2021) Epic Games, creatore di UNreal Engine, ha fatto causa ai creatori di Nreal, degli smart glass dal nome troppo simile al motore di sviluppo.. Epic Games – sviluppatore di Fortnite e del motore di sviluppo UNreal Engine – ha fatto causa a una compagnia cinese che sviluppa smart glass per la realtà aumentata. Il motivo? Questi device si chiamano Nreal: un nome troppo simile ad UNreal Engine secondo Epic Games. Le due compagnie hanno discusso sulla questione per anni, ma ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 17 maggio 2021)di, ha fattoaidi, deglidal nome troppo simile al motore di sviluppo..– sviluppatore di Fortnite e del motore di sviluppo– ha fattoa una compagnia cinese che sviluppaper la realtà aumentata. Il motivo? Questi device si chiamano: un nome troppo simile adsecondo. Le due compagnie hanno discusso sulla questione per anni, ma ...

