Timido molto audace (Di domenica 16 maggio 2021) Ghemon sa fare tutte le cose che si possono fare con le parole. Le canzoni, i libri, i monologhi, le battute, le poesie, i tweet, la pace, i giochi, l'amore, il cambiamento. È un migrante, viaggia incessantemente, anche da fermo: esplora. È un attore: ha tutte le vite possibili, molte di più di quelle dei gatti. Gli dicono sempre che è sofisticato. E che è educato, il primo rapper educato d'Europa. Qualcuno ha scritto che, adesso, è il re dell'RnB e "della salute psicofisica". Il suo ultimo disco si chiama "Feriti e contenti", inizia come una fiaba, ma finisce come un disco: senza morale. Quest'anno è salito sul palco di Sanremo con i capelli lunghi e ricci, e le giacche fluorescenti, e il corpo ben in vista, e un incarnato da vacanze in montagna, e un fare da crooner. Era irriconoscibile. Ed era impossibile non tifare per lui perché aveva fatto una miniserie di video per ...

