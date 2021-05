DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: orario TV8 gara e programma. Griglia di partenza a Le Mans (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione gara – programma odierno in tv Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Francia 2021, valevole per il quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Cresce l’attesa a Le Mans in vista di una gara che si preannuncia estremamente incerta ed emozionante, soprattutto alla luce di un meteo variabile che potrebbe rimescolare completamente i valori in campo emersi in qualifica. Fabio Quartararo scatta in pole position davanti al compagno di squadra Maverick Vinales e all’australiano della Ducati Jack Miller. Seconda fila ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifiche – Highlights qualifiche –di– Presentazioneodierno in tv Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di2021, valevole per il quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Cresce l’attesa a Lein vista di unache si preannuncia estremamente incerta ed emozionante, soprattutto alla luce di un meteo variabile che potrebbe rimescolare completamente i valori in campo emersi in qualifica. Fabio Quartararo scatta in pole position davanti al compagno di squadra Maverick Vinales e all’australiano della Ducati Jack Miller. Seconda fila ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? EL DIABLO VOLA IN POLE A LE MANS ?? Una ducati terza, Morbidelli in top 5 I risultati ? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP #Petrucci rider ternano della #KTM #Tech3 ha preceduto #Miller e #Oliveira - h… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP #Petrucci rider ternano della #KTM #Tech3 ha preceduto #Miller e #Oliveira - - infoitsport : LIVE - MotoGP WarmUp Le Mans: La cronaca in diretta minuto per minuto - infoitsport : MotoGP | GP Francia 2021, Warm Up – DIRETTA -