Covid, via libera del ministero della Salute per i test salivari (Di domenica 16 maggio 2021) Una circolare del ministero della Salute ha dato via libera all‘utilizzo dei test salivari qualora non possano essere applicati i normali tamponi oro/nasofaringei. È obbligatoria inoltre la loro tracciabilità e la loro registrazione nei sistemi informativi regionali. I test salivari e la circolare del ministero della Salute test salivari, finte wired.it“L’uso della saliva per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 prevede un metodo di raccolta non invasivo, tuttavia la corretta raccolta del campione salivare è un passaggio cruciale. I campioni di saliva possono essere eterogenei (saliva orale, saliva orofaringea posteriore) e le diverse tecniche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Una circolare delha dato viaall‘utilizzo deiqualora non possano essere applicati i normali tamponi oro/nasofaringei. È obbligatoria inoltre la loro tracciabilità e la loro registrazione nei sistemi informativi regionali. Ie la circolare del, finte wired.it“L’usosaliva per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 prevede un metodo di raccolta non invasivo, tuttavia la corretta raccolta del campione salivare è un passaggio cruciale. I campioni di saliva possono essere eterogenei (saliva orale, saliva orofaringea posteriore) e le diverse tecniche ...

