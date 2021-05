Anticipazioni Daydreamer dal 17 al 21 maggio 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Daydreamer, torna in onda, Lunedi’ 17 maggio, con nuove le nuove appassionanti vicende dei protagonisti, Can e Sanem, e per la quale, Mediaset, ha apportato dei cambiamenti di orario, andando in onda alle 16,30. Can e SanemCan e Sanem, si risvegliano abbracciati, dopo aver passato insieme la notte, sulla spiaggia. La Fikri Harika, sceglie delle modelle d’eccezione, per lo spot pubblicitario, della crema di Sanem. Anticipazioni Daydreamer dal 17 maggio al 21 maggio 2021 Nella puntata di lunedi’ 17 maggio, Can porta Sanem fuori Istanbul per un weekend, con la complicità di Deren. La ragazza, sa che deve andare in quella località, solo per testare i servizi dell’hotel, che potrebbe servire per l’agenzia. Can, fa una sorpresa a Sanem, ... Leggi su formatonews (Di domenica 16 maggio 2021), torna in onda, Lunedi’ 17, con nuove le nuove appassionanti vicende dei protagonisti, Can e Sanem, e per la quale, Mediaset, ha apportato dei cambiamenti di orario, andando in onda alle 16,30. Can e SanemCan e Sanem, si risvegliano abbracciati, dopo aver passato insieme la notte, sulla spiaggia. La Fikri Harika, sceglie delle modelle d’eccezione, per lo spot pubblicitario, della crema di Sanem.dal 17al 21Nella puntata di lunedi’ 17, Can porta Sanem fuori Istanbul per un weekend, con la complicità di Deren. La ragazza, sa che deve andare in quella località, solo per testare i servizi dell’hotel, che potrebbe servire per l’agenzia. Can, fa una sorpresa a Sanem, ...

