1941 | l' enigma dell' U-Boot 110

(Di domenica 16 maggio 2021) Ottant'anni fa gli inglesi catturarono il sottomarino tedesco che aveva a bordo l'avanzatissino dispositivo per cifrare i messaggi. Così il conflitto mondiale ebbe una svolta decisiva. Per vincere la guerra - il Secondo conflitto mondiale - il contributo dei servizi segreti risultò indispensabile. Insieme alla forza militare da schierare sul campo, occorreva procurarsi i piani strategici del nemico in modo che, prevedendone le mosse, fosse possibile opporre un piano bellico efficace. L'8 maggioè la data che segnò la vittoria'«intelligence»'Ammiragliato britannico (e quindi degli alleati) sui rivali tedeschi. Quel giorno, venne catturato il sommergibile U-indicato con la sigla 110, all'interno del quale fu trovato l'apparecchio che crittografava i messaggi rendendoli indecifrabili. Con tale ...

squopellediluna : 09/05/1941 - Seconda guerra mondiale: il sottomarino tedesco U-110 viene catturato dalla Royal Navy. A bordo viene… - enricoparenti2 : RT @germanshepard8: #9maggio 1941 - #Secondaguerramondiale: il sottomarino tedesco U-110 viene catturato dalla Royal Navy. A bordo viene tr… - germanshepard8 : #9maggio 1941 - #Secondaguerramondiale: il sottomarino tedesco U-110 viene catturato dalla Royal Navy. A bordo vien… - lucianarocchi : RT @IveserVenezia: 9 maggio 1941 Enigma: 80 anni fa la cattura della macchina dei nazisti - riccard77650870 : RT @mariobianchi18: Il #9maggio 1941 svolta nella guerra tra servizi segreti: il sottomarino tedesco U-110 viene catturato dalla Royal Navy… -

Ultime Notizie dalla rete : 1941 enigma

Agenzia ANSA

Il 9 maggiola corvetta britannica HMS Aubrietia mette le mani per la prima volta su, la macchina di crittografia usata dal Reich per comunicare segretamente, perfettamente funzionate, trovata in un U ...Il 9 maggiola corvetta britannica HMS Aubrietia metteva le mani per la prima volta su una macchinaperfettamente funzionate, sottratta a un U - Boot tedesco: una svolta che permise di decriptare, con ...Ottant'anni fa, tutto va a gonfie vele per il dittatore tedesco Adolf Hitler. La Francia e la Polonia sono sconfitte, la Jugoslavia ha appena capitolato e la Wehrmacht è entrata ad Atene.Il 9 maggio 1941 la corvetta britannica HMS Aubrietia metteva le mani per la prima volta su una macchina Enigma perfettamente funzionate, sottratta a un U-Boot tedesco. Una svolta che permise di decri ...