Quartararo in pole nel Gp di Francia | Morbidelli 4°

(Di sabato 15 maggio 2021) LE MANS () (ITALPRESS) – Fabioconquista laposition nel Gran Premio di, quinta tappa del Motomondiale. Sul circuito di Le Mans, il pilota della Yamaha fa registrare il giro più veloce (1'32?600) e scatterà dalla prima casella seguito dal compagno di squadra Maverick Vinales e dalla Ducati di Jack Miller. In seconda fila Franco, quarto davanti a Johann Zarco e Marc Marquez. Nono posto, invece, per Valentino Rossi.“Penso di non essere mai stato così nervoso prima di una qualifica – le parole a caldo di– Siamo andati con la media che non avevamo provato nel week-end, mi sono accorto che la pista era secca tranne che nell'ultimo settore. Prima dell'ultimo giro mi son detto ‘ok, prendo la prima fila oppure cadò. Non pensavo fosse un giro ...